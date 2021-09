Bà trùm lô đề lừa gần 34 tỷ đồng bằng chiêu góp tiền kinh doanh gia súc

Chiều 21-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (SN 1974; ngụ đường Huyền Trân Công Chúa, phường Đúc, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, tiền mặt liên quan đến vụ án.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng.