Ba tình huống ứng phó bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) trong cuộc tập huấn do Bộ Y tế tổ chức về Hướng dẫn chẩn đoán điều trị đậu mùa khỉ chiều 1/8 nhận định xu hướng gia tăng ca bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới là chắc chắn. Đặc biệt sau khi WHO công bố đây là tình trạng y tế khẩn cấp, các quốc gia sẽ tăng cường giám sát và ban hành các hướng dẫn chẩn đoán xác định.

Thực tế, chỉ trong 7 ngày có tới hơn 4.000 ca bệnh xác định được báo cáo, nâng tổng số ca bệnh ghi nhận đến nay là hơn 22.000 ca. 7 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Tây Thái Bình Dương như Nhật Bản, Australia, Singapore… đã ghi nhận 62 ca bệnh.

“Nguy cơ bệnh xâm nhập vào Việt Nam chỉ là ngày một ngày hai, vì thế việc chuẩn bị tâm thế ứng phó là cần thiết” - PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế yêu cầu các đơn vị chuyên môn chủ động tìm nguồn vắc xin, thuốc, vật tư, thiết bị, sinh phẩm cho chẩn đoán và điều trị.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, dựa trên những rủi ro và lợi ích đã được đánh giá hiện tại, trong khi virus không lây lan dễ dàng và bệnh nhân thường tự hồi phục, WHO cho rằng việc tiêm chủng hàng loạt không được khuyến khích.