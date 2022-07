Ba tháng tăng liên tục, giá thịt lợn quay đầu giảm

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay (26/7) cũng được điều chỉnh giảm ở nhiều nơi và được thương lái thu mua quanh mức giá 66.000-71.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại Nghệ An vào hôm nay giảm 3.000 đồng/kg, giao dịch với giá 69.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh và Quảng Bình, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, giá dao động từ 66.000-71.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Quảng Ngãi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, kéo giá lợn hơi xuống vùng giá 68.000-70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay được giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg, được thương lái thu mua trong khoảng 63.000-71.000 đồng/kg. Trong đó, Bến Tre và Sóc Trăng cùng có mức giảm 3.000 đồng/kg, giao dịch quanh vùng 66.000-69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại các tỉnh Kiên Giang, Bình Phước, Long An, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hậu Giang và Bạc Liêu vào hôm nay được giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch trong vùng giá 63.000-70.000 đồng/kg. Lợn hơi tại Vũng Tàu hôm nay vẫn giữ mức giá 71.000 đồng/kg.