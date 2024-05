Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm chi phí nhờ ứng dụng drone vào sản xuất lúa

Nhân viên kỹ thuật Chi hội Nông dân nghề nghiệp phun thuốc BVTV vụ Đông Xuân 2023-2024 tại cánh đồng An Nhứt (huyện Long Điền).

Với 3,5ha lúa, vụ Đông Xuân 2023-2024, ông Nguyễn Văn Hùng, ấp An Lạc, xã An Nhứt thu hoạch hơn 8 tấn/ha. “Có được kết quả này chính là nhờ những tiện ích mà công nghệ drone mang lại. Do triển khai phun đồng loạt trên diện rộng, sâu bệnh không có cơ hội di chuyển từ vùng này sang vùng khác nên hiệu quả diệt trừ rất tốt, năng suất nhờ đó cũng tăng cao”, ông Hùng phấn khởi cho biết.