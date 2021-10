Bà Phương Hằng khẳng định bị 'hành hung tinh thần', có clip ghi âm

Bà Phương Hằng sẽ tung clip ghi âm để chứng minh mình nói thật



Mấy ngày nay, dư luận xôn xao trước thông tin bà Phương Hằng tố bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư bạo hành tại trụ sở công an. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác nhận bà chủ Đại Nam đưa tin sai sự thật.



Trước bản kết luận của Công an TP.HCM, bà Phương Hằng tiếp tục khẳng định mình nói đúng và nhấn mạnh bị nhóm ông Võ Hoàng Yên "hành hung tinh thần". Bà Phương Hằng cho biết sẽ tung clip ghi âm chứng minh sự thật.

Cụ thể, trong buổi làm việc tại công an ngày hôm qua (18/10), bà Nguyễn Phương Hằng cho biết mình đã nhận được lời giải thích từ phía công an là không có camera, đồng thời thuyết phục bà phủ nhận việc bị hành hung tại cơ quan chức năng:



"Tôi được trả lời rằng ở công an không có camera, đó là điều tôi shock đầu tiên. Thứ hai, tôi được điều tra viên khuyến khích phủ nhận việc bị hành hung ở đó vì họ giải thích cho tôi là không có đánh nhau mà chỉ có cãi nhau qua lại", bà chủ Đại Nam kể lại buổi làm việc của mình tại trụ sở công an.



Ngoài ra, vợ ông Dũng Lò Vôi cũng đưa ra một đoạn ghi âm là bằng chứng cho việc mình bị hành hung:



"Tôi có đưa một đoạn ghi âm ra. Tôi từng nói khi nói chuyện với ai đó, mình ghi âm là mình hèn và mình ghi âm là có ý đồ xấu, nhưng tôi phải tự vệ vì ở đó không có camera.



Khuyến khích tôi phủ nhận nhưng tôi không đồng tình vì điều đó có nghĩa là tôi thừa nhận bản thân vu khống cho 5 con người này cũng như cơ quan công an. Tôi sẽ lập tức phải ở tù".



"Tôi khẳng định lại một lần, những điều tôi nói trước công chúng là có thật"

Nữ đại gia cũng khẳng định, mình dù không bị hành hung về mặt thể xác nhưng đã phải chịu đựng hành hung nặng nề về mặt tinh thần:

"Tôi khẳng định lại một lần, những điều tôi nói trước công chúng là có thật. Với tôi, một người phụ nữ, một người đàn ông bước tới sỉ vả vào mặt tôi, điều đó mà không phải hành hung thì như thế nào? Chẳng nhẽ đánh tôi đổ máu mới là hành hung sao?

Cùng một lúc 5 người dù không đánh tôi nhưng đã áp đảo về mặt tinh thần tôi và dùng những hành động tay chân, sỉ vào mặt tôi, trước mắt đó chính là hành hung tinh thần tôi, uy hiếp tinh thần tôi thì sao không gọi là hành hung?".