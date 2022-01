Bà Phương Hằng 'cưa sừng làm nghé' trên livestream với tóc buộc 2 chùm

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp mới nhất, "streamer lớn tuổi nhất Việt Nam" khiến hàng nghìn người theo dõi sốc nặng vì màn "cưa sừng làm nghé" chưa từng có.

Dù biết rõ vóc dáng mình "mập ú" nhưng CEO Nguyễn Phương Hằng không ngại catwalk với mái tóc "hack tuổi" trên livestream.