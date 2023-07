Bà Phạm Kim Dung lên tiếng chuyện Thùy Tiên gỡ bỏ danh hiệu

Your browser does not support the video tag.

Bà Phạm Kim Dung nói về hành động gỡ bỏ danh hiệu của Thùy Tiên

Trước đó, ngày 30/6, Thùy Tiên gây thắc mắc khi bất ngờ xóa đi danh hiệu Miss Grand International của mình ở phần thông tin trên Instagram. Không chỉ vậy, nàng hậu còn bị chủ tịch Miss Grand International bỏ theo dõi. Vụ việc khi dân tình xôn xao khi sau đó, ông Nawat lên tiếng và nhận định hành động của cô là thiếu "chín chắn".