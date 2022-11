Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, đây là vụ án đầu tiên CQĐT đề nghị truy tố đối với bị can đang bị truy nã.

Theo quy định của pháp luật, khi bị can đang bị truy nã, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ. Nếu ai phát hiện bị can đang bị truy nã mà che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý hình sự về tội Che giấu tội phạm hoặc tội Không tố giác tội phạm theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Kể cả việc bị can bỏ trốn ra nước ngoài, vẫn có thể bị bắt giữ bất kỳ lúc nào.

Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng

Theo kết luận điều tra, lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, bà Nhàn đã được giới thiệu, bà đặt vấn đề với các lãnh đạo khác của Đồng Nai và chủ đầu tư, để Công ty AIC được tạo điều kiện tham gia, trúng thầu.