Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ cựu bí thư Đồng Nai: "Em có 5 tỉ gửi anh"

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án, đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.



Ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đáng chú ý, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội Nhận hối lộ.

Tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành khai, trên vị Bí thư Tỉnh ủy, đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng cho Thành tại Hà Nội, Đồng Nai.

Cụ thể, lần đầu tiên khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự một hội nghị toàn quốc thì được Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua công ty tại quận Tây Hồ (Hà Nội) của Nhàn chơi. Sau khi trao đổi một số nội dung, Nhàn đã đưa cho bị can 1 túi giấy và nói: "Em có chút quà gửi anh".