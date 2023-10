Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bà Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường 500 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư, 46 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 7) và Trần Văn Sỹ (luật sư, 66 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, cuối tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận điều tra vụ án nhưng Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung liên quan.

Bà Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ khai lý do bêu xấu vợ chồng bà Phương Hằng

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Hàn Ni khai về nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là vì bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm đến bản thân khi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong ngày 3/9/2021.

Bị can Đặng Thị Hàn Ni. Ảnh: CA

Ngay trong ngày hôm đó, bà hàn Ni có ghi hình, phát clip có tiêu đề “bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?” để phản biện lại những nội dung mà bà Hằng đã nói không đúng, nói rằng bà tống tiền doanh nghiệp, là bồ của ông Tất Thành Cang…