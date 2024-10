Bà Nguyễn Phương Hằng thông báo ủng hộ thêm 10 tỷ đồng, dừng giao lưu

Bà Nguyễn Phương Hằng thông báo ủng hộ thêm 10 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, đồng thời quyết định sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ ngày 2/10. Ngày 2/10, Khu du lịch Đại Nam thông báo chính thức về chuỗi chương trình "Chung tay chung sức - Chung một tấm lòng" nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Theo thông báo, vì lý do sức khỏe của bà Nguyễn Phương Hằng, chuỗi chương trình này sẽ ngưng và không tiếp tục tổ chức như kế hoạch trước đó (kế hoạch tổ chức các ngày 6/10, 13/10 và 20/10). Bà Nguyễn Phương Hằng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ 10 tỷ đồng trong buổi livestream (Ảnh: KDL Đại Nam). Do đó, từ ngày 2/10, số tài khoản của Công ty Cổ phần Đại Nam dùng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt trong chương trình này sẽ chính thức đóng lại. Trước đó, Đại Nam thông báo sẽ miễn phí vé tất cả các dịch vụ vào các ngày 29/9, ngày 6/10, 13/10 và 20/10. Bà Nguyễn Phương Hằng mong muốn cộng đồng tiếp tục quyên góp và ủng hộ hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thông qua số tài khoản của MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, bà Hằng cũng quyết định sẽ ủng hộ thêm 10 tỷ đồng để giúp đồng bào Miền Trung. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban MTTQ Việt Nam. Theo thông báo, tổng số tiền mà Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng đã ủng hộ cho đồng bào thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam là hơn 25 tỷ đồng. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng quyết định sẽ không livestream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau. Mọi tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung tương tự đều là giả mạo. Trước đó, tối 29/9, trên sóng livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thông báo thay mặt công ty ủng hộ 10 tỷ đồng giúp đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt. Người phụ nữ này cũng kêu gọi du khách ở Khu du lịch Đại Nam quyên góp tiền. Số tiền được kiểm đếm và công khai sau đó thu được tại đây là gần 800 triệu đồng.