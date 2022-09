Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook bao gồm: tài khoản Facebook "Ha Lee", "Nguyễn Phương Hằng"; 5 tài khoản YouTube "Trường Đua Đại Nam", "Chistiana Nguyen", "LONG VLOG", "Tin Nóng Nhất 24h", "Luật sư Vlog".