Bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng bào chữa

Vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, do bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) thực hiện vẫn đang được CQĐT điều tra bổ sung.

Để bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng, gia đình bị can này mời 3 luật sư tham gia bào chữa, trong đó có một người nổi tiếng tại Đoàn luật sư TP.HCM. Vị luật sư này từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trước đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ do Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đến, VKSND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung. Theo đó, VKS đề nghị CQĐT làm rõ vai trò đồng phạm; xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ việc.