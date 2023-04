Bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream xúc phạm 10 người ra sao?

Kết luận của Công an TP.HCM xác định, trong 1 năm làm “dậy sóng” mạng xã hội (từ tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3/2022), bà nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) đã có những phát ngôn với nhiều nội dung về bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người.

Có 10 người gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an.

Kết luận điều tra xác định 10 bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án gồm: ông Nguyễn Võ Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

“Chửi” hàng loạt nghệ sĩ

Về danh hài Hoài Linh, bà Hằng cho rằng, ông có mối quan hệ với “thần y” Võ Hoàng Yên - người mà vợ chồng bà tố cáo lừa đảo tiền từ thiện, tiền xây chùa. Trong giai đoạn những buổi livestream ban đầu, bà có yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên nhưng Hoài Linh im lặng.

Trong vòng 1 năm livestream "dậy sóng" mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn "gây sốc" về nhiều người, trong đó có 10 người tố cáo. Ảnh: Chụp màn hình.

Vì vậy trong các buổi livestream sau đó, bà Hằng đã “đấu tố” Hoài Linh trong việc “ngâm” tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Bà Hằng có những phát ngôn về Hoài Linh như: “Tao kết tội mày là thằng lừa đảo nhân dân và khốn nạn với người miền Trung…”.