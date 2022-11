Bà Nguyễn Phương Hằng có thể bị tạm giam tối đa bao lâu

Ông Hậu đánh giá với trường hợp bà Hằng, việc Công an TP.HCM tạm giam bị can 3 tháng ở thời điểm khởi tố bị can và gia hạn tạm giam thêm 2 tháng vào ngày 21/6 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật

Tới ngày 18/8, VKSND TP.HCM tạm giam thêm 20 ngày đối với bà Hằng sau khi Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Trích dẫn quy định tại các Điều 240, 241 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, luật sư cho biết do bà Hằng bị đề nghị truy tố về tội phạm nghiêm trọng, nên VKSND TP.HCM có trách nhiệm phải ra một trong các quyết định sau trong vòng 20 ngày, bao gồm Truy tố bị can trước toà án; Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; Đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án hoặc Tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Trong khoảng thời gian này, VKS có quyền áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế. Xét thấy trường hợp của bà Hằng không có căn cứ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, nên VKS áp dụng thời hạn tạm giam 20 ngày trùng với thời hạn quyết định truy tố đối với bà Nguyễn Phương Hằng là đúng theo quy định.