Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh, luật định ra sao?

Công an TP.HCM đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).



Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hằng có thời hạn từ ngày 16/2 đến hết ngày 29/4/2022, để phục vụ việc xác minh, điều tra.



Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đã thụ lý 6 đơn tố giác của các cá nhân tố cáo bà Hằng gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP.HCM).

Bà Nguyễn Phương Hằng Các cá nhân trên tố cáo bà Hằng về các hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh Trao đổi với luật sư Đặng Hoài Vũ (Trưởng Văn phòng Luật sư Đặng Hoài Vũ và đồng sự) cho biết, quyết định “tạm hoãn xuất cảnh” là việc dừng, không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam hoặc việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định tạm dừng xuất cảnh có thời hạn đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. Việc này được quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và khoản 7 Điều 3 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. Luật sư Đặng Hoài Vũ Theo ông Vũ, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh hiện được quy định đầy đủ, cụ thể theo quy định tại Điều 36 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.



Điều 36 của luật này quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: Bị can, bị cáo, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.



Quyết định tạm hoãn xuất cảnh còn dành cho người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo trong thời gian thử thách, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.



Ngoài ra, người có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để bảo đảm việc thi hành án cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.



Quyết định tạm hoãn xuất cảnh cũng áp dụng đối với các trường hợp:



Người phải thi hành án dân sự, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có căn cứ cho thấy việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để bảo đảm việc thi hành án.



Người nộp thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.



Người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.



Người bị thanh tra, kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó vi phạm đặc biệt nghiêm trọng và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.



Người đang bị dịch bệnh nguy hiểm lây lan, truyền nhiễm và xét thấy cần ngăn chặn ngay, không để dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm ra cộng đồng, trừ trường hợp được phía nước ngoài cho phép nhập cảnh.



Ngoài ra, người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng, việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh thì cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.