Ba 'ngôi sao' nổi bật nhất xứ Hàn tháng Ba

Bài hát đầu tay Hype Boy với âm thanh sảng khoái và tinh tế đầy ấn tượng của New Jeans vừa qua cũng vượt 500 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới. Bài hát này là một trong những bài hát chủ đề của album đầu tay New Jeans, đã được phát tổng cộng 557.946 lần tính đến ngày 16/3. Đây là bài hát thứ ba của New Jeans đạt 500 triệu lượt phát trực tuyến, sau OMG và Ditto. Ngoài ra, số lượt phát trực tuyến tích lũy trên Spotify cho tất cả các bài hát do New Jeans phát hành cho đến nay, bao gồm hơn 600 triệu lượt xem của OMG, là gần 3,9 tỷ.

Cha Eun Woo (ASTRO): 'Nâng tầm' diễn xuất

Cha Eun Woo của ASTRO đã leo lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu với chỉ số là 1.150.210, đánh dấu mức tăng 35,76% so với tháng Hai.

Không những vậy 'sao' của bộ phim đang là chủ đề 'nóng' Wonderful World còn đứng đầu về danh tiếng thương hiệu cá nhân của nhóm nhạc nam theo phân tích dữ liệu lớn vào tháng Ba trên cả Wonbin (RIIZE), Jeonghan (SEVENTEEN), Wonwoo (SEVENTEEN), Jimin (BTS)...

Cha Eun Woo đang nhận được những đánh giá tích cực nhờ sự quyến rũ bất ngờ của mình thông qua diễn xuất với những cảm xúc đen tối, nặng nề và chi tiết trong bộ phim truyền hình thứ Sáu-Bảy 'cực hot' của đài MBC, Wonderful World. Đông đảo cộng đồng mạng đang kỳ vọng vào sự tái sinh thành một diễn viên thu hút người xem bằng diễn xuất thay vì luôn được chú ý vì khuôn mặt của Cha Eun Woo.