Bà ngoại mong giành lấy sự sống cho cháu gái nhỏ bị ung thư

Mong "Còn nước còn tát"

Bé Thùy Linh có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bố bỏ đi biền biệt từ khi bé mới 3 tháng tuổi, mẹ bị tâm thần phân liệt không có khả năng nuôi con. Một mình bà ngoại đã ngoài 70 tuổi dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn yêu thương, chăm sóc và nuôi nấng hai đứa cháu nhỏ.

Thời gian vừa qua, tuổi thơ của bé Linh gắn liền với hình ảnh bệnh viện và không biết còn phải kéo dài bao lâu. Nhìn bé nằm trên giường bệnh với đôi mắt sáng và ngây thơ, ai cũng xót xa và có chút lắng đọng ở trong lòng, bởi Linh đang phải gánh chịu cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, thiếu vắng bố mẹ cùng với đôi chân có khối u rất to khiến bé di chuyển khó khăn, chỉ có thể nằm một chỗ.

Phát hiện bệnh cách đây 5 tháng, với suy nghĩ "còn nước còn tát", trên hành trình giành lại sự sống, bà Sen đã đưa bé Linh đi khám và điều trị tại hai bệnh viện ở tỉnh Nghệ An. Với quyết tâm, dù chỉ còn một tia hy vọng để cứu sống cháu gái nhỏ, bà nhất định đi đến cùng và quyết tâm đưa cháu ra Hà Nội chữa trị với mong muốn duy nhất lúc này là: "Chữa cho Linh lành khỏi bệnh, chóng khôi phục và Linh có thể đi học".