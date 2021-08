Ba ngày ra 3 văn bản, người cần ra đường chưa biết dùng giấy nào

Đây là đối tượng thuộc nhóm “Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất” trong Công văn số 2800 ngày 21/8 của UBND TP. Tuy nhiên, Sở Công thương TP chỉ cấp giấy đi đường cho nhân viên của các doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic chuyên nghiệp).

Do đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 địa điểm”, Sở Công Thương đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận/huyện xem xét cấp giấy đi đường cho người lao động của các doanh nghiệp sản xuất, kể cả doanh nghiệp thương mại cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Trước đó, liên quan đến việc kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, UBND TP.HCM đã có 3 văn (ngày 21/8 có hai văn bản và ngày 23/8 có một văn bản). Ngày 21/8, văn bản quy định đơn vị quản lý, cấp giấy do các Sở, ngành, quận, huyện chủ trì thì ngày 23/8 lại có văn bản khác quy định mẫu giấy mới do lực lượng công an đảm trách cấp.

Quảng Định