Bà mẹ dành cả thanh xuân để chửa đẻ, 10 năm sinh 6 đứa con liên tiếp, chuyển dạ tại nhà để tiết kiệm tiền, mẹ chồng năn nỉ: "Đừng đẻ nữa"

Người chồng không chỉ kiếm tiền nuôi gia đình mà còn giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con cái. 6 đứa con, từ khi người vợ mang thai đến lúc sinh con ra, người chồng luôn bên cạnh và quan tâm tới vợ mình.



Dù đã kết hôn được 10 năm nhưng 2 vợ chồng vẫn đối xử với nhau rất tốt, tình cảm mặn nồng khiến mọi người phải ghen tị.

Lý do đằng sau việc Gu Shiwei thích có nhiều con

Đối với Gu Shiwei, nguyên nhân khiến cô thích có nhiều con có thể là do tuổi thơ bất hạnh và thiếu thốn tình cảm gia đình. Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim, cô luôn mong được bù đắp cho bản thân. Cô dành cho con mình tình yêu vô bờ bến, cho chúng một gia đình hạnh phúc.



Mặc dù mẹ chồng thường phản đối việc cô có thêm con, nhưng họ vẫn yêu thương con dâu. Khi Gu Shiwei sinh đứa con thứ 3 chưa đầy 40 ngày, đứa trẻ không may qua đời. Đó là một cú sốc đối với cô, nhưng sau đó mẹ chồng lập tức an ủi và nói rằng "đó không phải là lỗi của con". Đặc biệt là mẹ chồng, người đã ôm cô vào lòng để an ủi.

Hiện tại đứa con thứ 6 của Gu Shiwei đã hơn 1 tuổi và 2 vợ chồng có kế hoạch sinh thêm 1 cặp nữa. Đối với Gu Shiwei, dù có áp lực về tài chính nhưng niềm hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên gia đình không gì có thể thay thế bằng tiền bạc.

