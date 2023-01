Ba mẹ con tử vong bất thường tại căn nhà khoá trái cửa ở Đồng Nai

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an xác định, chị N tử vong do thắt cổ. Các nạn nhân tử vong chưa lâu thì được phát hiện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Mạnh Thắng