Ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi khi băng qua cầu tràn

Người mẹ chở 2 con trên đường về nhà, khi qua đoạn cầu ngập lụt, bị nước cuốn trôi. May mắn, 2 cháu bé được cứu sống, lực lượng chức năng Nghệ An đang tổ chức tìm kiếm người mẹ. Chiều 20/9, lãnh đạo xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, khoảng 15h45 cùng ngày, chị P.T.T. (SN 1986, trú xóm 8, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) đi xe máy điện đến trường chở 2 con về nhà. Trên đường về, khi đến cầu Ông Hân, xóm 4, xã Hoa Sơn, chị T. điều khiển xe băng qua dòng nước lũ từ trên núi đổ về và bị cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân và học sinh hô hoán những hộ dân gần đó ra ứng cứu. Khu vực cầu Ông Hân, nơi xảy ra vụ việc 3 mẹ con đi xe máy điện qua bị nước cuốn trôi (Ảnh cắt từ clip). Rất nhanh, người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu được 2 người con; còn chị T. bị dòng nước lũ cuốn trôi, mất tích. Anh Ông Văn Giáp, ở xóm 4, Hoa Sơn cho phóng viên Dân trí biết, khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân ở khu vực này đã ra ứng cứu. "Lúc xảy ra sự việc trời vẫn mưa lớn, nước chảy qua cầu Ông Hân rất to. May mắn, khi lũ cuốn, 2 cháu bé đã kịp bám vào ngọn tre và được người dân ứng cứu kịp thời", anh Giáp nói và cho biết, công tác tìm kiếm người mẹ đang rất khẩn trương. Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn cho biết, đang huy động tối đa lực lượng chức năng của huyện và các xã tổ chức tìm kiếm chị T..