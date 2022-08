Ba mẹ con bị bắt oan được bồi thường 5 tỷ đồng

Cũng theo TAND tỉnh Cao Bằng, VKS Quân sự Quân khu 1 sẽ thỏa thuận hợp tác, cùng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giúp gia đình bà May sớm nhận được tiền bồi thường. Gia đình bà May cũng cam kết, sau khi nhận được tiền bồi thường và được đăng báo xin lỗi sẽ không làm đơn khiếu kiện, khiếu nại và phản ánh sự việc tới cơ quan truyền thông.

Tháng 3/1988, VKS Quân sự tỉnh Cao Bằng (nay là VKS Quân sự Quân khu 1) đã khởi tố ông Trần Ngọc Hùng để điều tra tội Giết người. Tháng 5/1988, bà May và con gái là Trần Thị Nga bị bắt về cùng tội danh.

Tháng 3/1991, VKS Quân sự Quân khu 1 đình chỉ bị can với ba mẹ con bà May vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Ba mẹ con bà May được trả tự do.

Tháng 10/2021, gia đình bà May khởi kiện VKS Quân sự Quân khu 1, đề nghị TAND tỉnh Cao Bằng buộc đơn vị gây oan công khai xin lỗi và bồi thường.

Thời gian đầu bà May yêu cầu bồi thường 15 tỷ đồng nhưng sau nhiều buổi làm việc, số tiền chốt lại là 5 tỷ đồng.