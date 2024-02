Bà mẹ 38 tuổi qua đời, để lại 2 đứa con thơ: Đây là kiểu phụ huynh tưởng yêu thương con nhưng thực ra đang 'hại mình, hại người'

Làm cha mẹ, hãy cố gắng nới lỏng sự kiểm soát và chỉ giúp nếu con cần

Hiện nay, trách nhiệm giáo dục gia đình chủ yếu do người mẹ đảm nhận, chỉ một số ít ông bố tham gia đầy đủ vào việc học tập và cuộc sống của con. Điều này có thể không hẳn là do bố bận công việc, không có thời gian mà có thể là do họ lười quan tâm đến việc đó. Họ cảm thấy việc nhà và chăm sóc con đều là của vợ.

Lo lắng con mình không có chỗ đứng trong xã hội, nhiều bà mẹ dù mệt mỏi cũng không dám lơ là việc học của con. Ngoài việc học ở lớp, họ sẽ giao thêm nhiệm vụ học tập cho con và đăng ký các lớp học sở thích, lớp nâng cao năng lực.