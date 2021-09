Ngày 16/9, Cuba đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt ba loại vắc xin Covid-19.



Rolando Perez Rodriguez là Giám đốc nghiên cứu và phát triển của BioCubaFarma. Đây là tổ chức công nghệ sinh học của Chính phủ Cuba, chịu trách nhiệm 50% các hoạt động nghiên cứu của đất nước.



Ông Perez đã đưa ra thông báo về việc gửi dữ liệu cấp phép vắc xin lên WHO vào ngày 14/9. Hiện Cuba đang có chiến dịch tiêm chủng cho hơn 90% dân số, hoàn thành trong tháng 11.

Ảnh minh họa

"Cuba và văn phòng WHO ở Geneva (Thụy Sĩ) đã có trao đổi bước đầu. Bây giờ, chúng tôi tiến hành một số thủ tục và thảo luận để đánh giá tài liệu được gửi đi", ông Perez nói.



Đất nước ở châu Mỹ đang có chiến dịch tiêm chủng cho người dân với tốc độ nhanh bậc nhất trên thế giới. Họ sử dụng các loại vắc xin tự sản xuất là Abdala, Soberana-2 và Soberana Plus. Tất cả đều được các cơ quan quản lý địa phương cho phép sử dụng khẩn cấp trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng do biến thể Delta gây ra.



Cuba là quốc gia duy nhất ở vùng Caribe tự nghiên cứu và sản xuất vắc xin để chống lại virus SARS-CoV-2. Hơn 65% người dân Cuba đã được tiêm ít nhất một mũi và 37% đã được tiêm đầy đủ ba mũi.



Nước này cho biết các vắc xin của họ có hiệu quả trên 90%. Kết quả ban đầu tương tự như các vắc xin phổ biến khác: giảm đáng kể nguy cơ lây truyền, trở nặng và tử vong.



Trong số đó, vắc xin Abdala được công bố có hiệu quả 92%, ngang với các loại vắc xin nổi tiếng như Pfizer, AstraZeneca. Loại dược phẩm này cũng cũng trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm với tình nguyện viên ở nhiều độ tuổi. Giai đoạn cuối có hơn 48.000 người tham gia.



Tiến sĩ Maria Elena Soto, quan chức Bộ Y tế Công cộng, cho biết, chiến dịch tiêm chủng dành cho cả trẻ dưới 2 tuổi, mới biết đi. Đây là chương trình đầu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng cho trẻ dưới 6 tuổi trên thế giới.



Công ty sản xuất và các quan chức y tế cho biết vắc xin dựa trên công nghệ truyền thống được sử dụng để tiêm chủng cho trẻ nhỏ trong nhiều thập kỷ. So với những công nghệ biến đổi gene, hình thức này đảm bảo tính an toàn đã được chứng minh ngoài thực tế, bên cạnh các thử nghiệm lâm sàng.



Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Cuba có khoảng 7.500 ca mắc mới và gần 80 người tử vong, giảm đáng kể so với một tháng trước. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cao: 768.000 ca trên 11,33 triệu dân. Khoảng 20% số bệnh nhân là những người dưới 20 tuổi.



Cuba hy vọng có thể kiềm chế được dịch Covid-19 trước khi mùa du lịch bắt đầu vào tháng 11 và xuất khẩu vắc xin. Hiện vắc xin Soberana-2 đã được sản xuất ở Iran. Mexico cũng bày tỏ mong muốn hợp tác sản xuất các loại vắc xin của Cuba.



Ông Perez cho biết Cuba sẽ xuất khẩu vắc xin sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước. Sự chấp thuận của WHO sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội hơn trên thị trường quốc tế.



Cuba cho biết họ có khả năng sản xuất 100 triệu liều vắc xin mỗi năm. Nhu cầu nội địa là 30 triệu liều.