Ba kỳ quan thiên nhiên nổi trội của Việt Nam thu hút du khách

Vườn Quốc gia PN-KB còn có một khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, đa dạng sinh học. Đặc biệt tại đây, ở độ cao 800m (so với mực nước biển) có một rừng cây bách xanh rất quý hiếm. Có cây đường kính từ 1 -1,5m, cao 20-30m. ngoài ra còn có nhiều dòng thác đẹp đến mê hồn.

Vườn Quốc gia PN-KB là nơi có nhiều hang động, sông ngầm nổi tiếng thế giới,đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2003.

Năm 2014, Việt Nam rất vinh dự được UNESCO trước bạ quần thể danh thắng Tràng An vào danh sách di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, còn gọi là di sản hỗn hợp. Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi gắn liền với 4 triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Theo đánh giá của các nhà khoa học, Tràng An là một trong những địa danh hiếm hoi ở Việt Nam, sở hữu một thảm thực vật rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú. Danh thắng Tràng An mang nhiều giá trị nổi bật toàn cầu về văn hóa, lịch sử và địa chất địa mạo. Trong bài này người viết chỉ đề cập về di sản thiên nhiên.

Một góc danh thắng Tràng An (Ninh Bình)

Tràng An là nơi có cảnh quan núi đá vôi (karst) đẹp và quyến rủ nhất thế giới. Phủ lên cảnh quan là thảm thực vật rừng nhiệt đới và các tháp hình nón hùng vĩ cao trên 200m, với các hồ trũng, hẹp, khép kín, bao quanh bởi sông núi, nối nhau trùng điệp và các đầm lầy thông nhau qua một hệ thống khe suối xuyên ngầm với chiều dài lên đến 1km.

Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) trong ngày hội

Thiên nhiên Tràng An đẹp với những ngọn núi, hang động kỳ thú, sông nước thanh bình và một hệ thống thực vật đa dạng, quý hiếm. Đây là một vùng núi đá vôi (karst) trồi lên giữa đồng bằng ven biển, nằm xen kẻ với hàng loạt khe suối và thung lũng ngập nước. Núi đá ở đây có nhiều hang động với những thạch nhũ muôn hình vạn trạng, như động Thiên Hà, động Vái Trời, động Ba Cô. Động Thủy Cung…

Tràng An là một cảnh quan có dạng chuyển tiếp giữa núi đá vôi hình nón với nhau qua các đỉnh sắc cạnh và núi đá vôi thấp, đứng rời trên các đồng bằng bồi tích. Mỗi dạng địa hình đại diện cho các giai đoạn khác nhau trong quá trình tiến hóa địa mạo đang diễn ra trong quá trình xâm thực. Trên các vách đá ta thấy dấu hiệu các ngấn sóng trầm tích biển. Trên thế giới không có vùng đá vôi (Karst) nào cho những bằng chứng dao động mực nước biển diễn ra qua một giai đoạn địa chất dài và rõ ràng như ở Tràng An, Ninh Bình.