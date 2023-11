Ba ‘không’ khi ngủ trưa tốt cho sức khỏe

Bảo Anh cho biết cô rời Chị đẹp đạp gió rẽ sóng do vấn đề sức khỏe. "Đi đu đưa đi" do Trang Pháp làm trưởng nhóm phải đổi kế hoạch trình diễn trong thời gian ngắn do mất đi một thành viên.