Bà Hoàng Hường với những phát ngôn dậy sóng: Luật sư phân tích hướng xử lý

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khác xác minh, làm rõ.

Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) đánh giá bà Hoàng Hường là người khá nổi tiếng trên mạng, nhưng lại có phát ngôn gây tranh cãi.

Mèn mén - món ăn quen thuộc của đồng bào dân tộc Mông (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Cường cho rằng, pháp luật Việt Nam cho phép quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội. Thế nhưng, luật pháp cũng có quy định về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa cộng đồng dân tộc.