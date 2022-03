“Bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý từng thẳng thắn: “Công sức em suy nghĩ bạc cả đầu, không phải đi 'phím hàng' free'

Lý giải về lý do yêu thích chứng khoán của hoa hậu khiến nhiều người am hiểu về thị trường này không khỏi bất ngờ: "Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều."

Thị trường chứng khoán thăng hoa vài năm trở lại đây, câu chuyện già trẻ gái trai đều đầu tư chứng khoán hẳn không ít. Nhiều người lời nhanh thường dễ trở thành "con cá nhỏ" bị "cá mập" nuốt chửng. Lời thì ít mà gồng lỗ thì nhiều, đặc biệt đối với các bạn trẻ chỉ là "manh chiếu mới trên thị trường này."

Trong một lần trao đổi, "bà hoàng cổ phiếu" cũng đã từng có những lời khuyên dành đến các bạn trẻ đầu tư: "Các bạn nên chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của chính mình, không nên đi theo ai cả, vì lúc lỗ thì mình các bạn chịu, những người khuyên các bạn mua nọ mua kia thì chả mất gì cả đâu."

Theo Pháp luật và Bạn đọc