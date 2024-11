Bà Harris tung "tuyệt chiêu" vào phút cuối, ông Trump quyết lật ngược thế cờ

Phó Tổng thống Kamala Harris đã tận dụng các điểm dừng chân trong chiến dịch tranh cử của bà tại Michigan vào ngày 3/11 để nhắc lại thông điệp rằng bà sẽ là tổng thống của tất cả người Mỹ. Trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục mô tả ông là người có thể làm thay đổi tương lai của nước Mỹ trở nên tươi sáng hơn. Thông điệp trái ngược của ông Trump và bà Harris Theo giới phân tích, bà Harris và ông Trump đã đưa ra thông điệp kết thúc hoàn toàn khác nhau khi hai bên cố gắng thu hút một nhóm nhỏ cử tri vẫn còn do dự ở 7 bang chiến địa là Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Bắc Carolina, Arizona và Nevada, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images) Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, hai ứng cử viên vẫn bám đuổi sít sao ở cả 7 tiểu bang tại một trong những cuộc cạnh tranh ghế vào Nhà Trắng gay gắt nhất trong lịch sử hiện đại. Phó tổng thống Harris đã cố gắng thu hút số lượng lớn cử tri bằng cách nêu bật một loạt các đề xuất về kinh tế và chăm sóc sức khỏe mà các cố vấn của bà cho biết nhằm thu hút cử tri đảng Dân chủ và cử tri độc lập, cũng như nêu bật vai trò điều hành tương lai của bà , khác xa so với ông Trump. Bà Harris cho rằng, ông Trump sẽ tập trung vào một "danh sách đối thủ" trong khi bà sẽ tập trung vào "danh sách việc cần làm" cho người Mỹ, bất kể họ có bỏ phiếu cho bà hay không. Khi đến thăm một nhà thờ ở Detroit vào ngày 3/11, bà Harris đã thể hiện sự tin tưởng rằng nước Mỹ đã sẵn sàng vượt qua “kỷ nguyên Trump”. “Chúng ta hãy lật sang trang mới và viết nên chương tiếp theo của lịch sử”, bà nói. Phát biểu với báo chí tại Detroit, bà Harris nói nói rằng ông Trump đang cố gắng làm mất uy tín của cuộc bầu cử hoặc ngăn cản mọi người bỏ phiếu, nhưng bà hy vọng người Mỹ sẽ không mắc bẫy. “Hệ thống bầu cử của nước Mỹ rất tốt và lá phiếu của người dân sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử này. Mọi người phải biết rằng lá phiếu của họ là sức mạnh quyết định kết quả của cuộc bầu cử và lá phiếu của họ sẽ được tính. Điều đó thực sự quan trọng”. Đội ngũ tranh cử của Harris đã phát sóng quảng cáo “thông điệp kết thúc” của mình ngày 3/11 trong các trận đấu của Giải bóng bầu dục quốc gia. Quảng cáo dài hai phút có tựa đề “Tương lai tươi sáng hơn” nhằm mục đích trình bày một tầm nhìn lạc quan và yêu nước về đất nước dưới sự lãnh đạo của bà Harris, Giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, ông Jen O’Malley Dillon cho biết. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày 3/11 tại Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia bằng cách chỉ trích một cuộc thăm dò dư luận ở Iowa cho thấy bà Harris bất ngờ dẫn đầu ở đó, đồng thời thảo luận rộng rãi về các cáo buộc gian lận bầu cử không có căn cứ. “Để tiếp cận tôi, ai đó sẽ phải gạt bỏ những tin tức giả mạo. Nhưng tôi không bận tâm nhiều đến điều đó”, ông Trump nói. Người phát ngôn đội ngũ tranh cử của ông Trump, bà Karoline Leavitt cho biết: “Tổng thống Trump nói về các vấn đề trong mọi bài phát biểu của ông. Nhưng chính các phương tiện truyền thông đã làm sai lệch các phát ngôn của ông ấy”. Các cố vấn của ông Trump cho biết, họ tin tưởng rằng bài phát biểu kết thúc của ông đang có hiệu quả dựa trên sự dẫn đầu của đảng Cộng hòa về số cử tri đăng ký và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tại các tiểu bang dao động. “Cuộc chiến” gay gắt về mặt truyền thông Dữ liệu ban đầu cho thấy đảng Cộng hòa đã giành được lợi thế trong việc tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu linh hoạt thay vì bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử - nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu đảng này có thể gia tăng số phiếu đại cử tri hay thuyết phục được những cử tri dao động hay không. Một câu hỏi khác là những cử độc lập và cử tri không liên kết đang theo xu hướng nào. Đội ngũ tranh cử của bà Harris tin rằng cuộc vận động tranh cử gần đây của ông Trump tại Madison Square Garden ở thành phố New York, trong đó diễn viên hài Tony Hinchcliffe đã gọi Puerto Rico là "hòn đảo rác nổi", khiến nhiều cử tri do dự quay lưng với ông. Một quan chức trong đội ngũ tranh cử của bà Harris nói rằng, những bình luận của diễn viên Hinchcliffe về Puerto Rico đã khiến nhiều nghệ sĩ gốc Latinh nổi tiếng ủng hộ bà Harris trong tuần cuối cùng của chiến dịch, trong đó có Bad Bunny và Jennifer Lopez. Theo một nguồn thạo tin, đội ngũ của bà Harris đã có các cuộc trò chuyện với Bad Bunny - người Puerto Rico, một trong những siêu sao lớn nhất thế giới - và hy vọng nhận được sự ủng hộ của ông vì điều đó có thể giúp họ thuyết phục các cử tri gốc Latinh. Các bài phát biểu vận động tranh cử của ông Trump trong những tuần cuối của chiến dịch đều nhấn mạnh nhiều đến vấn đề nhập cư. Ông Trump cho rằng các biện pháp bảo vệ biên giới quan trọng hơn so với thúc đẩy nền kinh tế ở thời điểm mà lạm phát đã hạ nhiệt. Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã công kích phát biểu của Tổng thống Joe Biden vào tuần trước, ám chỉ những người ủng hộ ông Trump là "rác rưởi". Đội ngũ ông Trump đã tận dụng bình luận của ông Biden để đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trong Phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Ông Trump đã ngồi trên xe chở rác để vận động tranh cử và một số người ủng hộ tham dự sự kiện của ông mặc túi đựng rác. Trong những giờ cuối cùng trước Ngày bầu cử, cả hai ứng cử viên đều chạy đua với các cuộc mít tinh và xuất hiện bất ngờ tại những tiểu bang chiến địa. Cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử mới nhất của New York Times/Siena College cho thấy, Phó Tổng thống Harris dẫn trước một chút về tỷ lệ ủng hộ so với cựu Tổng thống Trump ở Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin, còn ông Trump dẫn trước bà Harris một chút ở Arizona. Theo cuộc thăm dò, hai ứng cử viên này đang trong cuộc đua sít sao ở Michigan, Georgia và Pennsylvania. Cuộc thăm dò đã khảo sát 7.879 cử tri tiềm năng tại 7 tiểu bang từ ngày 24/10 đến ngày 2/11.