'Bà đồng' Hoàng Thùy Linh rủ 'anh bán rau' Đen Vâu gieo quẻ đầu năm

Hoàng Thùy Linh và stylist Hoàng Ku

Your browser does not support the video tag.

MV Gieo Quẻ- Hoàng Thùy Linh

Nhiều người đã thắc mắc tại sao Hoàng Thùy Linh có thể dễ dàng đưa yếu tố tâm linh vào trong những sản phẩm của mình mà được chấp nhận, nữ ca sĩ đã bộc bạch: "Với tôi, sáng tạo không phải là hoàn toàn tìm ra những cái mới của cái mới, mà nó nhiều khi còn là góc nhìn về truyền thống, mình nhìn ở hướng sáng tạo hơn, mới hơn, uyển chuyển hơn.

Tôi muốn làm những điều khi mà tâm sự với người khác thì sẽ là không làm được đâu, điều đó là đụng chạm hay là tôi không bình thường nhưng điều đó khiến tôi càng được thôi thúc. Tôi muốn sáng tạo mới từ những cái đã có, khai thác những vấn đề có thể là tâm linh và khó thành hiện thực hóa"

Đ.T

Theo VietNamNet