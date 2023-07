‘Bà đồng’Dương Tử Quỳnh đối đầu thám tử Hercule Poirot trong ‘Án mạng ở Venice’

A Haunting in Venice dự kiến ra rạp ngày 15/9 trên toàn quốc.

Sau thành công của “Murder on the Orient Express” (2017) và “Death on the Nile” (2022), nhân vật thám tử Hercule Poirot đã trở thành gương mặt quen thuộc của người hâm mộ thể loại trinh thám không hề thua kém Sherlock Holmes.

Thám tử Hercule Poirot trở lại trong phần 3 A Haunting in Venice

Trailer mới nhất của A Haunting in Venice đã hé lộ thêm nhiều yếu tố tâm linh và rùng rợn trong vụ án mới nhất của Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Tất cả bắt đầu khi nữ quý tộc Rowena Drake (Kelly Reilly) muốn gọi hồn cô con gái đã mất một năm trước vì một lý do bí ẩn nào đó. Nhiều người thân của Rowena góp mặt trong buổi lễ do “bà đồng” Joyce Reynolds (Dương Tử Quỳnh) thực hiện.