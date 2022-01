Sáng 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây).



Theo đó, 3 người gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) đã bị bắt tạm giam, còn ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) được cho tại ngoại.

Ba "đồ đệ" đắc lực bị khởi tố, bắt tạm giam đều là con ông Lê Tùng Vân

Được biết, Công an huyện Đức Hòa đã khởi tố 4 bị can trên về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.



3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân với những người phụ nữ khác nhau.



Các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị khởi tố vì đã tích cực tham gia vào hành vi trục lợi từ thiện, cùng ông Lê Tùng Vân đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm lợi dụng tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi lừa dối cộng đồng để kêu gọi từ thiện.



Trên Facebook, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên thường xuyên đăng tải số tài khoản ngân hàng kèm hình ảnh trẻ em tại cơ sở này để tranh thủ lòng thương từ cộng đồng.



Thông tin này đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Bởi trước đó, ông Vân và các "đồ đệ" vẫn thường xuyên "giảng pháp, nói đạo lý".



Ông Vân còn khẳng định mình "cả đời tu học không vợ không con" nhưng cơ quan điều tra lại xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở Tịnh thất Bồng Lai.