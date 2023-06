Ba địa phương chi tiêu, mua sắm nhiều nhất cả nước

Doanh thu từ bất động sản ở TP.HCM cải thiện

Tương tự tại TP.HCM, các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều đợt giảm giá, khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng trong dịp lễ 30/4-1/5, giúp hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động.

Đáng chú ý, việc một số dự án bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý phần nào đưa thị trường bất động sản khởi sắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu trên địa bàn.

Riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 99.100 tỷ đồng , tăng 3,1% so với tháng trước và 10,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, TP.HCM ghi nhận 458.100 tỷ đồng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 60,6% cơ cấu, đạt 277.600 tỷ đồng và tăng 9,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41.300 tỷ đồng và tăng 34,8%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 78,7% lên mức 3.800 tỷ đồng .