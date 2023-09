Ba đại học của Việt Nam tụt hạng trong bảng xếp hạng thế giới

Bảng xếp hạng THE 2024 xếp hạng 1.904 cơ sở giáo dục đại học đến từ 108 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, THE sử dụng phương pháp xếp hạng WUR 3.0, trong đó trọng số một số tiêu chí được điều chỉnh so với THE 2023.

10 trường đại học tốt nhất được THE xếp hạng gồm: Đại học Oxford (Anh), Đại học Stanford (Mỹ), Viện Công nghệ Massachusett (Mỹ), Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Cambridge (Anh), Đại học Princeton (Mỹ), Viện Công nghệ California (Mỹ), Đại học Hoàng gia London (Anh), Đại học California-Berkeley (Mỹ) và Đại học Yale (Mỹ).

Times Higher Education (THE) là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Vương quốc Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS bắt đầu từ năm 2004.