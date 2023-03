Bà chủ Miss Universe đăng sai thông tin chuyến đi tới Việt Nam

Ngày 27/2, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đăng tải bài viết về chuyến công tác tại Việt Nam. Đây là chuyến đi để công bố đơn vị mới nắm bản quyền Miss Universe tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu giám đốc quốc gia mới của Miss Universe Vietnam.

Bà Anne chia sẻ: "The Official National Director Announcement of Miss Universe Vietnam" (Tạm dịch: Buổi công bố giám đốc quốc gia của Miss Universe Vietnam). Tuy nhiên, đi kèm bài viết, bà Anne lại đính kèm hình ảnh lá cờ của Indonesia.