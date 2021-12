Ba chị em nhà Kim Kardashian thường xuyên bị những kẻ bất thường đeo bám

Your browser does not support the audio element.

Ba chị em gái nhà Kim Kardashian thường xuyên bị những kẻ bất thường đeo bám trong năm 2021 này, từ trái sang phải: Kendall Jenner - Kim Kardashian - Kylie Jenner (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, một kẻ đeo bám ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner vừa bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm quy định mà trước đó tòa án đã đưa ra đối với người này về việc không được chủ động tìm cách tiếp xúc với Kylie Jenner. Cảnh sát đã có mặt để bắt giữ người đàn ông có tên Jrue Mesgan sau khi người này lại tìm cách đột nhập vào nhà riêng của Kylie Jenner.

Đây không phải lần đầu Jrue Mesgan thực hiện hành động táo tợn này, trước đây, đã có vài lần Mesgan tìm tới nhà của Kylie Jenner. Hiện tại, Mesgan đã bị bắt giữ và chỉ có thể tại ngoại nếu có thể trả mức tiền bảo lãnh 20.000 USD.