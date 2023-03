Ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước khi đi tắm sông

Chiều muộn, ông C. không thấy con đi chơi về nên hốt hoảng đi tìm. Sau vài giờ tìm kiếm, ông C. bàng hoàng khi thấy con mình cùng 2 cháu nhỏ khác trong làng tử vong do đuối nước dưới sông.

Ngày 4/3, ông Ksor Nhối, Chủ tịch UBND xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), thông tin vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn. Trong đó, một cháu 14 tuổi và 2 cháu mới 10 tuổi. Gia đình lo hậu sự cho các cháu nhỏ xấu số (Ảnh: T.T). Trước đó, trưa 3/3, ba cháu nhỏ lấy nước và tắm trên sông Ba. Đến 16h cùng ngày, ông Ksor C., bố của một trong 3 cháu bé không thấy con đi chơi về nên hốt hoảng đi tìm. Sau vài giờ tìm kiếm, ông bàng hoàng khi thấy con mình cùng 2 cháu nhỏ khác trong làng tử vong do đuối nước dưới sông. Chính quyền địa phương cùng dân làng đã hỗ trợ trục vớt, đưa thi thể 3 cháu về để gia đình lo hậu sự. UBND xã Chư Gu đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. UBND huyện Krông Pa hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Theo ông Nhối, gia đình cả ba cháu nhỏ đều thuộc diện khó khăn, trong đó 2 hộ thuộc diện hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.