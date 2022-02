Ba cặp vợ chồng 'máy bay - phi công' hạnh phúc của showbiz Việt

Bà xã của MC Bình Minh nhận được tình cảm từ công chúng bởi cách ứng xử văn minh, khéo léo. Anh Thơ từng chia sẻ Bình Minh không phải là người thích nói những lời mật ngọt mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động. Trong mắt chị, ông xã vẫn rất ân cần, có trách nhiệm và là ông bố thương con hết mực.

Cả hai xây dựng tổ ấm trọn vẹn với 2 người con gái đều thông minh, học giỏi. Dù bận rộn công việc riêng, cả Bình Minh và Anh Thơ đều dành tối đa thời gian trong ngày cho các bé. Họ cũng hay tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng để các con được dịp trải nghiệm.

Sau hơn 13 năm kết hôn, Anh Thơ ngày càng trẻ và đẹp ra. Thái độ bình thản trước dư luận cùng một tinh thần lạc quan, kiên quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình có lẽ chính là điều khiến tổ ấm nhỏ của Anh Thơ - Bình Minh mãi bền chặt tới tận bây giờ.

Hà Lan