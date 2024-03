Ba cặp từ khóa trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Đó là tăng tốc trong hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường, giảm phát thải, ngành công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn...

Bứt phá trong hợp tác kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nhất là về chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Hai bên cũng nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Việt Nam là quốc gia tạo đà phát triển rất mạnh mẽ

Chia sẻ thêm thông tin về hội đàm, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon vui mừng khi cùng Việt Nam đưa ra các cam kết về chính trị, thương mại, qua đó cùng xây dựng sự ổn định, hòa bình trong khu vực, ký kết những hiệp định song phương để đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Việt Nam và các quốc gia châu Á là các đối tác cực kỳ quan trọng đối với New Zealand, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia tạo đà phát triển rất mạnh mẽ. Khi hợp tác với Việt Nam, New Zealand sẽ tăng được cơ hội giao thương cũng như cam kết về chính trị, ổn định trật tự", ông Christopher Luxon nhấn mạnh.