Bà Bùi Hải Huyền xin từ nhiệm Tổng Giám đốc FLC

Trước đó, ngày 5/2, Đại hội cổ đông bất thường của FLC không đủ điều kiện tiến hành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo Đại hội bất thường lần 2 dự kiến được tổ chức sớm nhất vào ngày 5/3. Với việc từ nhiệm của Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, dự kiến Đại hội này sẽ phải bầu ra các các thành viên HĐQT mới thay cho bà Bùi Hải Huyền và ông Đặng Tất Thắng - người đã xin thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways cuối tháng 7/2022 vì lý do cá nhân sau 8 năm gắn bó.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) hôm 14/2 công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/2 do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người.

FLC gần đây liên tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch.

Hồi đầu năm 2023, Tập đoàn FLC rơi vào tình huống hy hữu khi không còn người trong kiểm toán nội bộ sau khi 2 thành viên liên tiếp xin từ chức.

Hôm 24/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận cho cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 3/3 nhưng ngay sau đó HNX tiếp tục có quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch, cũng kể từ ngày 3/3/2023.

HNX cho hay, lý do cổ phiếu FLC bị đình chỉ bởi FLC thuộc diện công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định.