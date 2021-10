Bà bầu ly hôn Đàm Vĩnh Hưng bế Lisa - Leon, xưng 'mẹ' Hà Hồ

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bầu show Liên Phạm cười phấn khích khi bế Leon.

Bà bầu Liên Phạm là cái tên thu hút sự chú ý thời gian qua, liên quan tới câu chuyện đệ đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ.

Cụ thể, sáng 16/10, tờ Thanh Niên đưa tin bà Lien Jackie Pham (Liên Phạm) đã nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ.

Theo đơn, cặp đôi kết hôn vào ngày 13/6/2004, tới ngày 22/2/2018 thì ly thân. Tháng 8/2021, bà Liên Phạm chính thức đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Được biết cặp đôi không có con chung, không phân chia tài sản.