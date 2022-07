BA.5 khiến thời gian tái nhiễm Covid-19 nhanh không tưởng

Ảnh minh họa: Reuters

Hiện số ca nhiễm trên toàn cầu đang có xu hướng tăng. Theo The Sun, dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ghi nhận, BA.5 lây nhanh hơn 35% so với BA.2, trong khi BA.4 hơn khoảng 19%.

Andrew Robertson, Giám đốc y tế bang Western Australia (Australia) cho biết, các biến thể mới còn lây nhiễm sang những người từng tiêm vắc xin. “Những gì chúng tôi đang thấy là ngày càng có nhiều người đã nhiễm BA.2 và sau đó mắc lại Covid-19 sau 4 tuần”, ông Robertson nói.