BA.5 đã là biến thể tồi tệ nhất của Omicron?

Các làn sóng COVID-19 đã lặp đi lặp lại và làm cho hàng triệu người thiệt mạng, chỉ có vắc xin mới giúp ngăn chặn được số lượng người tử vong. Giờ đây, virus này đang tiếp tục lây lan, tiến hóa, trốn tránh hệ miễn dịch và khiến cho số người phải nhập viện tăng lên. Biến thể mới nhất, BA.5, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đại dịch có thể còn khá lâu mới chấm dứt.



Biến thể mới nhất của chủng Omicron này, cùng với biến chủng gần nhất của nó là BA.4, đang khiến cho số ca COVID-19 toàn cầu tăng lên 30% trong vòng hai tuần, theo Tổ chức y tế thế giới (WHO).



Tại châu Âu, biến thể phụ của Omicron đang chiếm tới hơn 25% ca mắc COVID-19, theo Tiến sỹ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO. Ông cũng cho biết thêm, số ca mắc sẽ còn cao hơn nữa với sự xuất hiện của biến thể BA.5 khi nó xuất hiện ở Trung Quốc khiến cho nhiều thành phố lớn của Trung Quốc phải tái đóng cửa. Biến chủng này cũng đang thịnh hành ở Mỹ, nơi có tới 65% số người mắc biến chủng này tuần trước, theo CDC của Mỹ.



Trong một cuộc họp ngày 12/7, Tiến sỹ Ashish Jha, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi sự tiến hóa nhanh chóng của virus này. Chúng tôi đã lên kế hoạch ứng phó và sẵn sàng cho thời khắc này. Và thông điệp mà tôi muốn truyền đạt tới người dân Mỹ là: BA.5 là một biến thể mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và điều quan trọng nhất, chúng ta biết cách để khống chế nó”.



Cùng ngày, Ủy ban khẩn cấp của WHO cho biết, COVID-19 vẫn là mối lo ngại quốc tế về tình trạng y tế công cộng khẩn cấp và đây là cảnh báo ở mức cao nhất kể từ khi tuyên bố vào ngày 20/1/2020.



Trước câu hỏi làm thế nào để kiểm soát được làn sóng COVID-19 mới, Tiến sỹ Jha thúc giục người Mỹ trên 50 tuổi đi tiêm mũi tăng cường thứ hai. Bởi lẽ, cứ bốn người Mỹ trên 50 tuổi thì chỉ có một người đi tiêm phòng mũi tăng cường thứ hai. Các quan chức y tế Mỹ đang lên kế hoạch để tất cả những người trưởng thành Mỹ đi tiêm chủng mũi tăng cường thứ hai trước sự thịnh hành của biến chủng BA.5.



Điều gì khiến BA.5 khác biệt?



Eric Topol, chuyên gia tim mạch và giáo sư tại Viện nghiên cứu Scripps gọi BA.5 là biến thể tồi tệ nhất mà chúng ta đã từng gặp. Bởi lẽ, nó trốn tránh được hệ miễn dịch và tốc độ truyền nhiễm của nó nhanh hơn hẳn các biến thể khác của Omicron. Nói cách khác, BA.5 có thể dễ dàng trốn tránh hệ miễn dịch và vắc xin hơn các biến thể khác của Omicron.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo ngày 12/7: "Các biến thể phụ của Omicron như BA.4 và BA.5 tiếp tục gây ra các làn sóng mắc bệnh, khiến nhiều người phải nhập viện và tử vong khắp thế giới. Trong bối cảnh việc xét nghiệm COVID-19 đã giảm đáng kể, rất khó có thể đánh giá được tác động của việc lây lan, đặc tính của bệnh dịch và tính hiệu quả của các biện pháp ngăn ngừa. Các làn sóng lây lan virus này cho thấy đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt".



Trước câu hỏi làm thế nào để bảo vệ mình trước làn sóng COVID-19 mới, các chuyên gia Mỹ khuyên mọi người nên nhận thức được nguy cơ của việc mắc COVID-19 nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp phòng ngừa vẫn là: tiêm mũi vắc xin tăng cường thứ hai, đeo khẩu trang chất lượng tốt N95 trong nhà và những nơi đông người, hạn chế tụ tập ở nơi đông người.