B Ray khóa mạng xã hội, bị yêu cầu rời ghế nóng Rap Việt

Trước đó, B Ray vướng nhiều lùm xùm vì phát ngôn ngông cuồng. Tháng 12/2023, anh phải gỡ bản nhạc rap Để ai cần có ca từ tục tĩu, thô thiển và lên tiếng xin lỗi. Rapper nói bài hát là phút ngẫu hứng của anh và Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Bên cạnh đó, những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhằm vào một đối tượng có thật cụ thể nào.

B Ray, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993 ở TPHCM. Anh bắt đầu làm nhạc rap từ năm 14 tuổi, lúc học cấp 3. Lúc đầu, anh chỉ rap tiếng Anh. Đến cuối năm 2012, anh chuyển sang viết rap bằng tiếng Việt. Một số ca khúc nổi tiếng của B Ray có thể kể đến như Con trai cưng, Ex's Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, What They Talm Bout... Năm 2023, B Ray trở thành huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 3.

Theo Tiền Phong