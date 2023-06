Avril Lavigne chia tay rapper gốc Việt Tyga sau 3 tháng hẹn hò.

Tyga sinh năm 1989 tại Mỹ, tên thật là Michael Ray Stevenson. Rapper có cha mẹ là người Jamaica và Việt Nam. Anh bắt đầu gia nhập làng nhạc từ năm 2007, phát hành bản thu đầu tay với nhan đề Young On Probation. Nam ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto, từng hợp tác nhiều tên tuổi lớn như Drake, Chris Brown, Lil Wayne...

Avril Lavigne sinh năm 1984 tại Canada, cô gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc pop-punk". Giọng ca này được yêu thích qua các bản hit Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend… bên cạnh các album ăn khách: Let Go, Under My Skin, Goodbye Lullaby, Head Above Water, Love Sux…

Cùng với đó, nữ ca sĩ còn là một nhạc sĩ tài năng đồng thời tham gia diễn xuất trên màn ảnh. Avril Lavigne từng trải qua cuộc hôn nhân với Deryck Whibley (từ 2006 đến 2010) và Chad Kroeger (từ 2013 đến 2015), hẹn hò nhiều người nổi tiếng trước khi yêu Tyga./.