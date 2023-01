"Avatar" phần 2 lọt top 4 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại

Avatar: The Way of Water đã thu về 2,117 tỷ USD trên toàn cầu. (Nguồn: Business Today)

"Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Avatar: Dòng chảy của nước") tiếp tục thống trị bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ, với doanh thu ước tính 15,7 triệu USD từ 3.600 rạp chiếu trong cuối tuần qua.

Các chuyên gia của công ty thống kê điện ảnh Exhibitor Relations đánh giá việc bộ phim khoa học viễn tưởng do Disney/20thCentury phát hành giữ ngôi vị quán quân trong 7 tuần liên tiếp là "một kỳ tích chưa có tác phẩm điện ảnh nào đạt được," kể từ khi đạo diễn James Cameron cho ra mắt "Avatar" phần 1 năm 2009.

Theo Exhibitor Relations, phần 2 của "Avatar" hiện thu về 2,117 tỷ USD trên toàn cầu. Với thành tích này, "Avatar: The Way of Water" đã vượt qua "Star Wars: The Force Awakens" (2,071 tỷ USD) để trở thành phim có doanh thu cao thứ 4 lịch sử, chỉ xếp sau "Avatar" (2,92 tỷ USD), "Avengers: Endgame" (2,7 tỷ USD) và "Titanic" (2,19 tỷ USD).