'Avatar: Dòng chảy của nước' cán mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt

Một cảnh phim trong ''Avatar: Dòng chảy của nước.'' (Ảnh: 20th Century Studios)

"Avatar: Dòng chảy của nước" (Avatar: The way of water, hay được gọi tắt là "Avatar 2") đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt, nối dài loạt thành tích quốc tế của "siêu phẩm" này.

Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, phim thu khoảng 101 tỷ đồng ở thời điểm đầu giờ chiều ngày 21/12. Trước đó, riêng các suất chiếu sớm tối ngày 15/12 đã mang về 13 tỷ đồng cho phim.