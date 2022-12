'Avatar 2' có màn ra mắt ngoạn mục tại các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ

Nữ minh tinh Kate Winslet tại lễ ra mắt phim "Avatar: The Way of Water" ở London, Anh ngày 6/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuối tuần qua, siêu phẩm "Avatar: The Way of Water" (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước), hay "Avatar 2," đã có màn ra mắt ngoạn mục tại các rạp chiếu bóng ở Bắc Mỹ, lấn át tất cả các đối thủ cạnh tranh.

Các dữ liệu công bố ngày 18/12 cho thấy trong 3 ngày cuối tuần, "Avatar 2," phần tiếp theo được chờ đợi từ rất lâu của siêu bom tấn "Avatar" ra mắt năm 2009 của đạo diễn James Cameron, đã giúp hãng 20th Century Studios thu về ước tính 134 triệu USD.

Doanh thu này cao gần gấp 10 lần so với doanh thu của 4 bộ phim trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cộng lại.