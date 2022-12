‘Avatar 2’ chia rẽ khán giả và giới phê bình

Avatar: The Way of Water là một trong số phim của James Cameron bị chuyên gia trên trang Rotten Tomatoes đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, tác phẩm lại nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả.

79% chỉ là mức điểm trung bình thấp so với các dự án khác của Cameron, thậm chí kém hơn cả phần phim trước (82%). Trong khi đó, vị đạo diễn này có nhiều tác phẩm nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía các chuyên gia. Đơn cử, Aliens (1986) đạt mức 98% hay The Terminator (1984) chạm mốc 100% - một số điểm hoàn hảo danh giá.

Nhận xét về Avatar: The Way of Water, cây bút Larushka Ivan-Zadeh của Metro Newspaper (UK) viết: “Dù hình ảnh và kỹ xảo gây choáng ngợp, nhưng rốt cuộc, bộ phim chỉ giống như một chuyến tham quan công viên giải trí kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ”. Hay Peter Bradshaw, nhà phê bình khó tính của The Guardian, đánh giá bộ phim mới của Cameron là "một cái màn hình chờ sũng nước, sướt mướt với giá trị bị đội lên cả tỷ đô".

Kịch bản Avatar 2 chưa thuyết phục được nhiều chuyên gia.



Trái ngược với giới phê bình, khán giả lại đánh giá tích cực về Avatar 2 với mức điểm rất cao, lên tới 94%. Con số này vượt qua cả phần phim tiền nhiệm (82%), biến Avatar 2 trở thành một trong những phim được yêu thích nhất của Cameron, chỉ xếp sau Terminator 2: Judgement Day (95%).

Trên nhiều diễn đàn, khán giả không ngừng tán dương dự án này và gọi đây là “kiệt tác điện ảnh”. Với kinh phí đầu tư “khủng” lên tới 350- 400 triệu USD , James Cameron đã chiêu đãi thượng đế ra rạp bằng bữa tiệc đồ họa hình ảnh không thể hoành tráng, ấn tượng hơn.

Lý giải tranh cãi